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21 Eki 2020 20:17

Tunus'ta yoğun bakım yatakları yüzde 80 COVID-19 hastalarıyla dolu

Tunus'ta yoğun bakım yatakları yüzde 80 COVID-19 hastalarıyla dolu

Tunus'ta devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarıyla dolu olduğu açıklandı.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Virüs çok hızlı yayılıyor. Kritik bir noktadayız." ifadelerini kullandı. 

Devlet hastanelerindeki 181 yoğun bakım yatağından 145'inin koronavirüs hastaları tarafından kullanıldığını paylaşan Mehdi, yoğun bakım yataklarının yaklaşık yüzde 80'inin dolu olduğunu vurguladı.

Mehdi, ülkedeki bazı merkezi eyaletlerde akşam saatlerinde virüsün yayılmasını önlemek adına sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını aktardı.

Tunus Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı rakamlara göre, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 711'e, vakaların 44 bin 450'ye yükseldiği kaydedildi.

Tunus'ta şu anda başta başkent Tunus ve çevresindeki idari merkezler olmak üzere 7 ayrı vilayette koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Tunus Başbakanlığı, bu hafta başında ülkedeki valilere gerekli görmeleri durumunda vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirme yetkisi vermişti.  

TRT Haber

News Code 1889950

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