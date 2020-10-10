Ensarullah, Dünya Gıda Programı'na ödül verilmesine tepki gösterdi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Talat Al-Şarcabi, 2020 Nobel Barış Ödülü'nün Dünya Gıda Programı'na verilmesine tepki göstererek, bu kurumun tarafsız bir yaklaşım sergilemediğini söyledi.

Al-Şarcabi, "Dünya Gıda Programı'nın en önemli görevi açlıkla mücadeledir, fakat onun bu konuda başarısız olduğuna inanıyoruz." dedi.

Talat Al-Şarcabi ayrıca, "Şu anda Yemen'deki birçok insan yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Dünya Gıda Programı'nın insani yardım dağıtımı konusunda tarafsız davranmamasıdır." ifadesini kullandı.

Norveç Nobel Komitesi, 2020 Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'na (World Food Programme) vermişti.