  1. Kültür
27 Eki 2020 12:49

İran yapımı film Japon sinemaseverlerle buluşacak

İran yapımı film Japon sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönettiği "Careless Crime" adlı film, Uluslararası Tokyo Filmex Film Festivali’nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönetmenliğini yaptığı "Careless Crime" adlı film, Uluslararası Tokyo Filmex Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce Vendik, Şikago ve Viennale film festivallerine katılan eser, Uluslararası Şikago Film Festivali’nde 'Silver Hugo' ödülüne layık görülmüştü.

24 Ekim’den itibaren Japonya'nın başkenti Tokyo’da başlayan Uluslararası Tokyo Filmex Film Festivali 1 Kasım’a kadar devam edecek.

Bu seneki Uluslararası Tokyo Filmex Film Festivali’nde 12 film yarışacak.

News Code 1890020

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