İran yapımı 'Melekut' en iyi yönetmen ve film ödülüne aday oldu

İranlı sinemacı Fernuş Abidi'nin yönetmenliğiyle yapılan 'Melekut' adlı kısa animasyon 'Melekut' , Uluslararası Sin Film Festivali’nde en iyi yönetmen ve en iyi film ödülü için aday gösterdi.
'Melekut' karısı için ellerini kaybeden bir piyanistin hikayesidir.
'Melekut' adlı kısa animasyon bu sene 14'üncüsü İspanya'da düzenlenen Uluslararası Crypt show Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazanmıştı.
Bu kısa animasyon ayrıca Japonya'da düzenlenen Uluslararası Hiroşima Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştü.
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