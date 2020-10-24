  1. Kültür
24 Eki 2020 18:38

İran yapımı 'S7 no.Arazi" adlı kısa film İspanya'da yarışacak

İran yapımı 'S7 no.Arazi" adlı kısa film İspanya'da yarışacak

Yönetmenliğini Abtin Serabi üstlenen ‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenecek olan 62.Uluslararsı Zinebi Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

İranlı yönetmen Abtin Serabi’nin yönetmenliği üstlendiği ‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film bu sene 62’ncisi İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenecek olan Uluslararsı Zinebi Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

İran, Fransa ve Senegal’ın ortak yapım eseri olan 28 dakikalık ‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film, işçilerin sorunlarını şiirsel bir üslupla anlatıyor.

‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film daha önce uluslararsı Locarno ve Geneva film festivaline katılmıştı.

Uluslararsı Zinebi Film Festivali 13-20 Kasım 2020’ de düzenlenecek.

News Code 1889983

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