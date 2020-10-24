İran yapımı 'S7 no.Arazi" adlı kısa film İspanya'da yarışacak

İranlı yönetmen Abtin Serabi’nin yönetmenliği üstlendiği ‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film bu sene 62’ncisi İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenecek olan Uluslararsı Zinebi Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

İran, Fransa ve Senegal’ın ortak yapım eseri olan 28 dakikalık ‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film, işçilerin sorunlarını şiirsel bir üslupla anlatıyor.

‘S7 no.Arazi’ adlı kısa film daha önce uluslararsı Locarno ve Geneva film festivaline katılmıştı.

Uluslararsı Zinebi Film Festivali 13-20 Kasım 2020’ de düzenlenecek.