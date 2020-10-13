İtalya'dan İran yapımı '11. Adım' animasyonuna büyük ödül

İranlı Sinemacı Meryem Kaşkuliniya'nın yönetmenliğini yaptığı '11. Adım' adlı animasyon bu sene 17'incisi İtalya’da düzenlenen Uluslararası Sedisi Forl Kısa Film Festivali’nin İran filmleri yarışması bölümünde en iyi film seçilerek ödüle layık görüldü.

10 dakika ve 50 saniyelik '11.Adım' adlı animasyonun konusu Susen Takdis’in kaleme aldığı '11. Adım' kitabından alınmıştır.

Daha önce Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen 34. Uluslararası 'Sinekid' Çocuk ve Ergen Film Festivali ve Güney Kore’deki 16.Uluslararası Indie-AniFest Festivali'ne katılan '11.Adım' aynı zamanda 60. Uluslararsı Zellin Çocuk ve Ergen Film Festivali ve 60. Uluslararası Annecy Animasyon Festivali'nin yarışma bölümüne katılmıştı.

Uluslararası Sedisi Forl Kısa Film Festivali, koronavirüs salgının yayılması nedeniyle 2-11 Ekim tarihleri arasında canlı olarak internet üzerinden düzenlendi.