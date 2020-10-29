Berkeley Film Festivali'nden İran yapımı kısa filme iki ödül

İranlı sinemacı Yusef Karger’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Cebrâil’ adlı kısa film, bu sene 29’uncusu ABD’de düzenlenen Uluslararası Berkeley Film Festivali’nde en iyi yabancı kısa film ve en iyi görüntü ödülüne layık görüldü.

Festivalde ABD, Yunanistan, Avusturya, Japonya, Fransa ve Kanada’dan filmlerle yarışan ‘Cebrâil’ adlı film, zor şartlarda sevgi, inanç ve vicdan arasında karar vermek zorunda kalan bir babanın hikayesini anlatıyor.

Uluslararası Berkeley Film Festivali 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Berkeley kentinde gerçekleşmişti.