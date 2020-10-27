İran heyeti Karabağ krizi için Azerbaycan'a gidecek

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, üst düzey bir heyet eşliğinde bu akşam Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gideceğini duyurdu.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "Yarın Bakü'de üst düzey Azeri yetkililerle ikili ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirilecek. Ayrıca bu görüşmede Karabağ'daki son gelişmeler ve İran'ın Karabağ krizinin son bulması için sunduğu planı masaya yatırılacak" ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollarla çözümü için bir plan hazırladıklarını belirtmişti.