İran sinemasından bir film Kıbrıs'a gidiyor

İranlı sinemacı Cevad Darai’nin yazıp yönettiği ‘Mezbahada metamorfoz’ adlı film bu sene 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Film Festivali’nin ‘Altın Afrodit’ bölümüne katılım hakkı kazandı.
‘Mezbahada metamorfoz’ filmi İran köylerinden birinde yaşanan bir aile anlaşmazlığını anlatıyor.
15-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Kıbrıs Adası'nda düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Film Festivali’ne koronavirüs salgının yayılması nedeniyle sadece film yönetmenlerinin katılması bekleniyor.
yorumunuz