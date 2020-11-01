TRT Ankara radyosunda İran sineması söyleyişi

Spikerliğini Selvi Karakoç, Yapimciliğini Hacer Çalışkan yapan TRT Ankara radyosu Gecenin İçinden programına sinema yazarı Rıza Oylum katılacak. Bu programda İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hurşid (Güneş) isimli filmi anlatılacak.

Bu programı bu gece 23:13- 01:00 saatlerinde dinleyebilirsiniz.

Mecid Mecidi kimdir

İranlı yönetmen Mecid Mecidi,1959’da Tahran’da doğdu. Dramatik Sanatlar Akademisi’ndeki öğrenimini bitirmeden önce amatör yapımlarda rol almaya başlayan Mecidi 1980’li yıllarda kendine ait kısa filmler ve belgeseller yapmaya başladı. 1992’de ilk uzun metrajlı filmini yöneten Mecid Mecidi ülkenin en iyi bilinen yönetmenlerinden biri haline geldi. Mecidi’nin filmi Cennetin Çocukları 1997 yılında Akademi Ödüllerinde aday gösterildi. Mecidi’nin övgüyle karşılanan diğer filmleri arasında San Sebastian Jüri Ödülü sahibi The Father (1996) ve Montreal Dünya Büyük Ödülü sahibi Cennetin Rengi ve Baran da yer almaktadır.