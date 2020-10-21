  1. Kültür
21 Eki 2020 12:28

İran'ın 'Islak Anı'sı Meksika'da gösterilecek

İran'ın 'Islak Anı'sı Meksika'da gösterilecek

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Mesut Kudsiye’nin yaptığı ‘Islak Anı’ adlı kısa animasyon Meksika’da düzenlenecek olan Uluslararası Sancine Çevre Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Mesut Kudsiye’nin yaptığı  ‘Islak Anı’ adlı kısa animasyon bu sene 12’ncisi Meksika’da düzenlenecek olan Uluslararası Sancine Çevre Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Bu animasyon eserinin özeti şöyle:

“Bir kız ve erkek çocuğu bir tepenin kenarında oyarken kız çocuğu aniden kayboluyor ve erkek çocuğu hayatı boyunca onu arıyor”

Bu animasyon daha önce Bulgaristan’daki Uluslararası Golden Cocker Film Festivali’ne katılmıştı.

Uluslararası Sancine Çevre Film Festivali koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle  4-11 Kasım 2020 tarihleri arasında internet üzerinden canlı olarak düzenlenecektir.

News Code 1889933

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