Macron'un İslam karşıtı tutumu siyasette acemi olduğunu gösteriyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Macron'un İslam düşmanlığı konusundaki mantıksız davranışı, siyasette acemi olduğunu gösteriyor, aksi takdirde Avrupa liderli olmayı hayal eden Macron İslam'ı hedef almaya cesaret edemezdi."

Macron'a seslenen Şemhani, "Ona daha fazla tarih kitapları okumasını ve çöküşe doğru ilerleyen Amerika'nın ve Siyonizmin desteğine güvenmemesini öneriyorum." dedi.