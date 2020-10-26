İran Meclisi'nden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki

İran İslami Şura Meclisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına dair yazılı bir açıklama yanınladı.

İran Meclisi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Müslümanları, İslam karşıtı akımları tarafından Peygamber Efendimize (SAV) yapılan çirkin hakaretlerin normalleştirilmesine izin vermeyecektir.

Son günlerde, Fransız hükümetinin kutsal İslam Peygamberine (SAV) hakaret eden derginin insanlık dışı ve çirkin eylemini destekleyerek kötü doğasını ortaya sergilemiştir.

Küfür diyarı liderlerinin İslam'ın aydınlık mesajı ile düşmanlığının uzun bir geçmişi vardır. Kafirler Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği peygamberlerin karşısında zaaflarını ve değersizliğini örtmek için her zaman alay yöntemini kullanmıştır.

Hiç şüphesiz ifade özgürlüğü gerekçesiyle yapılan bu tür davranışlar, ifade özgürlüğüne yapılan en büyük zulümdür. Sağlam bir fıtrata sahip hangi kişi ifade özgürlüğü kisvesinde dünyadaki bir milyardan fazla Müslümanın kutsal değerlerine yapılan hakaretin savunulmasını kabul edebilir?

Gerçek şu ki, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı açıklamalarını ifade özgürlüğünü savunmak için söylememiştir. Aslında bu küstahlık Paris hükümetini dehşete düşüren Fransız halkının artan İslam’a ilgili sürecini yavaşlatmak için tasarlanan planın bir parçasıdır.

Tüm Müslümanlar küfür dünyasının karşısında birlikte duracak ve Peygamber Efendimizin (SAV) kurtuluş mesajını tüm dünyaya yayacaklardır."

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İran’ın yanı sıra çeşitli Müslüman ülkelerden tepkiler gelmişti.