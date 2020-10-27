Fransa'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Florent Aydalot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransız yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları ve Hazreti Muhammed'e (SAV) hakarete destek vermeleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Fransız maslahatgüzar ile yaptığı görüşmede, Avrupa ve dünyada milyonlarca Müslümanın duygularını inciten Fransuz yetkililerin kabul edlimez eylemlerini kınayarak, "Peygamber Efendimiz ve İslami değerlere yapılan her türlü hakaret ve saygısızlık şiddetle kınanır ve reddedilir." dedi.

İranlı diplomat, "Toplumlar arasında sağlıklı iletişim, empati ve barış içinde yaşamalarına katkı sağlaması gereken ifade özgürlüğü adına İslamofobi ve nefreti körüklemeye başvurmak esef vericidir." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "Fransız yetkililerin İslam adına şiddete başvuran aşırılıkların eylemlerine karşı benimsediği mantıksız tepkiler, her zaman hoşgörü, akılcılık, barış ve adalet vaat eden İslam dini ile bağdaşmayan sapkın ve tutarsız eğilimlerin büyümesine zemin hazırlayacaktır." diye konuştu.

Fransız geçici maslahatgüzar da İran’ın itirazlarını ülkesindeki ilgili yetkililere aktaracağını söyledi.