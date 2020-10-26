İranlı sanatçılardan Macron'a karikatür tepkisi

Fransa'da Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepkiler devam ediyor. İranlı sanatçılarda bu çirkin eyleme karşı sessiz kalmayıp Macron'a karikatürle tepki gösterdiler.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İran’ın yanı sıra çeşitli Müslüman ülkelerden tepkiler gelmişti.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.