Suudi Arabistan yurt dışından ilk umrecileri bugün kabul edecek

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceği belirtilmişti.

Yurt dışından ilk umreciler gelecek

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren başlayacak 3. aşamada günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verileceği ve umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verileceği duyuruldu. Bakanlık, yurt dışından bugün gelecek ilk grubu kabul etmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Koronavirüs önlemleri

Öte yandan, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere umre ziyaretlerine 4 aşamada izin verileceğini aktarmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında korona virüs nedeniyle umre ziyareti askıya alınmış, hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilmişti.

Kaynak: Haber7