Tebriz'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Fransa’da Hz. Muhammed’e (SAV) karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanların tepkiler sürüyor.
Bugün İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz kentinde üniversite öğrencileri Fransa karşıtı protesto düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin kuzeybatısındaki temsiciliği önünde toplanan eylemciler Fransa ve Macron aleyhinde sloganlar attı.
İran ile birlikte birçok İslam ülkesi tek ses halinde Fransa'nın İslam'a karşı eylemlerini kınarken sosyal medyada Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı.
yorumunuz