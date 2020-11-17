Pakistan Fransa Büyükeçisi'ni sınır dışı ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed (s.a.v) karşıtı açıklamalarının ardından Pakistan'da gösteriler devam ediyor. İddialara göre Fransa'ya karşı gösterileri organizeeden Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre Pakistan'ın, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'ni 2-3 ay içinde ülkeden sınır dışı edeceği ve Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı iddia edildi.

Meclisten karar çıkacak

TLP lideri lideri Hadim Hüseyin Rizvi'nin oğlu Saad Rizvi anlaşmaya dair detayları basınla paylaştı. Anlaşma metninde Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunuyor. Anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı öne sürüldü. Aynı zamanda Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelerin yer aldığı iddia edildi.

Öte yandan hükümet tarafından, söz konusu anlaşmayla ilgili açıklama henüz yapılmadı. Ancak, İçişleri Bakanlığı, son birkaç günde Pencap'ta gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması talimatı verdi.

Kaynak: Milli Gazete