İranlı üniversite hocalarından Macron'na sert tepki

Bine yakın İranlı üniversite hocası Fransız akademisyenlere hitaben bir mektup kaleme alarak, Büyük İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) ve İslam dini hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından ortaya konulan düşmanlığı eleştirdi.

Mektupta, “Demokrasinin, hukukun ve özgürlüğün beşiği olarak tanıtılan bir ülkede, diğer insanların saygınlığı ve haklarının göz ardı edilğini açıkça görüyoruz! Oysa ki politikacılarınız yıllardır bunun çiğnendiğini gerekçe göstererek diğer devletleri suçluyorlardı.” belirtildi.

Fransa dahil Batı'nın resmi diplomasisinde, "gizli Siyonist grupların" rol aldığının işaret edildiği mektupta, “Batılı politikacılar Siyonist kapitalistlerin kuklaları haline gelmiştir ve bu acı durum onların İslam düşmanlığının bir parçasını gösteriyor.” denildi.

Mektupta, “Batı medyasının önyargılı tutumla gösterdiği İslam imajının aksine, bu ilahi din ‘şiddet’, ‘saldırganlık’ ve ‘taciz’ dilinden konuşmuyor ve elinde keskin bir kılıç da yok. Aslında hem insanların saf duygularına ve hem de ‘mantık ve akılcılık’a saygı duyuyor. Aynı zamanda ‘tartışma’ ve ‘diyalog’u tercih eder.” ifadelerine yer verildi.

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i (SAV) hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olmuştu.

İran ile birlikte birçok İslam ülkesi tek ses halinde Fransa'nın İslam'a karşı eylemlerini kınarken sosyal medyada Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı.