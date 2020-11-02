Ruhani'den İslam ülkelerinin liderlerine kutlu doğum mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine ayrı ayrı gönderdiği tebrik mesajlarında, Allah Resulü siretinin, her daim karanlıkta insanlığı aydınlığa götürmek ve yüce manevi ve nurlu ufuklara hidayet etmek olduğunu belirterek, Resul-i Ekrem'in yolu ve siretine uyma ve o hazretin semavi mucizesi Kuran-ı Kerim'den medet istemenin insanları dünyadaki türlü sorun, sıkıntı ve anlaşmazlıkları aşabilmesi için yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında, Hz. Muhammed'in ahlak sembolü ve her iki dünya için rahmet kaynağı olduğuna atıfta bulunarak, bu büyük şahsiyete hakaretin değerler, ahlak ve özgürlüğe hakaret sayıldığını ve hakarette bulunanları savunmanın kötülük, saygısızlık ve aşırıcılığı savunma anlamına geleceğini kaydetti.

Ruhani ayrıca, koronavirüsün dünyada sebebiyet verdiği şu zor günlerin ülkelerin birbirine yardımıyla yakında geride bırakılacağının altını çizerek, İslam ülkeleri vatandaşları dahil tüm insanlığa yeniden sıhhatine kavuşup, hayatlarının normalle dönmesi temennisinde bulundu.