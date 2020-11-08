Ruhani: ABD yönetimi geçmişteki hatalarını telafi etmeli

İran Cumhurbaşaknı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Şimdi gelecek ABD yönetiminin geçmişteki hatalarını telafi etme ve uluslararası kurallara ve taahhütlerine bağlı kalmaya geri dönme zamanı” dedi.

ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD yönetiminin son üç yıldaki yanlış politikası sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından kınanmadı aynı zamanda son seçimlerde Amerikan halkı da buna karşı çıktı” ifadesini kullandı.

Ruhani, İran’ın tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda taahhütlerine bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı etkileşimi ‘stratejisi’ olarak gördüğünü bellirtti.

ABD’nin dayattığı ekonomik savaşta İran halkının direnişinin zafer kazandığını vurgulayan Ruhani, “İran milleti ekonomik savaş karşısında kahramanca direnerek, ABD'nin azami baskı politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtladı” şeklinde konuştu.