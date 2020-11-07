Gelecek ABD yönetimi İran'la ilgili taahhütlerine geri dönmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milletinin son üç yıl boyunca ekonomik terörizme karşısında direndiğini belirten Ruhani, “Ülkemizin kararı her zaman açıktır ve milletimiz her koşulda karşı tarafın kanun önünde boyun eğmesine kadar direnişine devam edecektir” dedi.

Ruhani, “Yaptırım uygulayanların yollarının yanlış olduğunu ve hedeflerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklarını anlamasını ve yeni ABD yönetiminin taahhütlerine geri dönmesini temmeni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda alınan tedbirle ilgili açıklama yapan Ruhani, “Kovid-19 ile mücadelede sağlık protokollerini daha doğru bir şekilde uygulamak için daha fazla önlemler almaya karar verdik. Maske takmak çok önemli ancak bu tek başına bizi sonuca ulaştırmaz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, “Maske takmanın yanında sosyal mesafeye de uymamız gerekiyor. Sevgili halkımız bu konuda yardım etmelidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumun atlatabilmek için hükümetin silahlı kuvvetlerin tüm organlarının, besiç, camiiler ve halkın desteğine ihtiyaçı var. Bu durumun üstesinden gelebilmek için herkesin çaba sarfetmesi gerekiyor.

Bugünkü toplantıda onaylanan önemli bir kısıtlama iş faaliyetleriyle ilgilidir. Eczaneler ve gıda sektöründeki faaliyetler serbesttir. Diğer faaliyetlerin de Tahran’da ve diğer eyaletlerde 10 Kasım itibarinden bir ay boyunca saat 18: 00'e kadar tamamlanması gerekiyor.”