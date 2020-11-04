ABD'de kimin başkan olarak seçilmesi bizim için önemli değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD’deki başkanlık seçimlerine değinerek, “Bizim için hangi birey ve parti önemli değil, bir sonraki hükümette benimsenen yöntem önemlidir. Biz ABD’nin kanuna dönmesini istiyoruz. Çok tarafılı ve uluslararası anlaşmalarına geri dönmesini istiyoruz. Bizim için önemli olan ABD’nin İran milletine saygı göstermeye dönmesidir. Yaptırım yerine saygı duyulursa durumumuz farklı olacak” dedi.

Ruhani “Anlaşmaları ihlal etmek ve kanunu çiğnemek yerine kanun ve yükümlülükler yerine getirilirse o zaman durum farklı olacak. Bizim için hangi birey ve parti önemli değil, benimsenen politika ve yöntem önemlidir. Biz ABD’nin doğru bir yöntem benimsememesi düşüncesiyle bir plan yaptık. Eğer uyguladığı baskıların bir etkisi olmadığını ve başka bir yol seçmeleri gerektiğini anlarlarsa daha iyi olacak. Aksi takdirde zor korşullarda ülkeyi nasıl yöneteceğimize karar verdik” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa dikkati çeken Ruhani, “İki komşu ülkemiz arasında Ekim ayından bu yana askeri çatışma yaşanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerimiz bu konuyu yakından takip ediyor” ifadesini kullandı.

Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Sınır güvenliği bizim için çok önemlidir; ancak teröristlerin hiçbir şekilde sınırlarımıza yakınlaşmasını ve coğrafi sınırların değişmesini istemiyoruz.

Toprak bütünlüğünün korunması Azerbaycan'ın ve bölge halklarının hakkıdır, ancak biz bunun diplomatik olarak yapılmasını istiyoruz. İran görüşlerini her iki tarafa ilan etmiş ve Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesindeki ihtilafları sona erdirmek ve bölgede barış sağlamak için özel bir plan hazırlamıştır."