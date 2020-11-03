Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı Sözcü, Dağlık Karabağ Planı hakkında konuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün ilk kez düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Abbas Irakçi’nin Karabağ krizini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye ziyaretine ilişkin Hatipzade, "İran, uluslararası sistem ilkeleri, işgalin son bulması, uluslararası denetimin kabul edilmesi ve uluslararası sınırların tanımına dayalı bir plan sundu. Biz sadece ateşkes değil, çözüm arıyoruz. Bu konuda en üst düzeyde istişareler yapıldı. Taraflardan cevap bekliyoruz. Eğer olumlu yanıt alırsak doğru yönde hareket edebileceğimize inanıyorum. Çalışmamızı bölgesel çıkarlara göre ilerletmek istedik." açıklamasında bulundu.

Ruhani'den İslam ülkelerinin liderlerine kutlu doğum mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine ayrı ayrı gönderdiği tebrik mesajlarında, Allah Resulü siretinin, her daim karanlıkta insanlığı aydınlığa götürmek ve yüce manevi ve nurlu ufuklara hidayet etmek olduğunu belirterek, Resul-i Ekrem'in yolu ve siretine uyma ve o hazretin semavi mucizesi Kuran-ı Kerim'den medet istemenin insanları dünyadaki türlü sorun, sıkıntı ve anlaşmazlıkları aşabilmesi için yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında, Hz. Muhammed'in ahlak sembolü ve her iki dünya için rahmet kaynağı olduğuna atıfta bulunarak, bu büyük şahsiyete hakaretin değerler, ahlak ve özgürlüğe hakaret sayıldığını ve hakarette bulunanları savunmanın kötülük, saygısızlık ve aşırıcılığı savunma anlamına geleceğini kaydetti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nden Türkiye'ye destek mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler’e gönderdiği mesajda İzmirde meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin depremde hasar gören Türk vatandaşlarına her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, TSK başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dilerken depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diledi.

İran'da 491 bin 247 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 440 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 289 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 738'e, vaka sayısının da 62 bin 878'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 315'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 491 bin 247'ye ulaştığı bilgisini verdi