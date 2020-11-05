Ruhani: Bir sonraki ABD yönetimi İran milleti karşısında teslim olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Fars Körfezi'nden ülkenin çöl alanlarına su aktarımı için ulusal planların açılış törenine katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Son üç yıl boyunca İran halkı ve hükümetine uygulanan baskılara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırımlar her zaman var olmuştur; ancak bunun ekonomik savaşı koronavirüs salgını dönemindeki gibi olmamıştır. Beyaz Saray’daki beyefendi, salgın sırasında yaptırımları acımasızca artırdı.onlar herhangi bir insan ilkesine, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı kalmadılar, ama eninde sonunda milletimizin kazanacağından eminiz” dedi.

Ruhani, “ABD seçimlerinin sonuçları bu akşam ya yarın belirlenecek ve kimin hükümeti yöneteceği önemli değil; Çünkü bir sonraki ABD yönetimi bizim milletimize teslim olacak. Onların milletimizin sabrı, direnişi ve uluslararası kanun karşısında teslim olmaktan başka yolları yok. İran millet salgın, yaptırımlar ve zorluklara karşı direndi” ifadelerinde bulundu.

Yaptırımlara rağmen büyük başarılara imza attıklarını belirten Ruhani, “Hiç kuşkusuz düşmanlara karşı başarılı olup onları kanunu ve taahhütlerini yerine getirmeye zorlayabiliriz” diye konuştu.