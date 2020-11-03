TL'deki değer kaybı sürüyor: Euro/TL 10'u aştı

Sputnik'te yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor. Dün 8.44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8.41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

Dünya gazetesinin derlediği habere göre MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8.54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro, tarihi seviyelerini 10 liranın üzerine taşıdı. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11.07'yi gördü.

Merkez Bankası hamlelerine devam ediyor

Geçtiğimiz hafta cuma günü ve dünün ardından Merkez Bankası, üst üste üçüncü günde de sıkılaştırma adımı attı. Bugün yapılan düzenlemeyle döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Öğleden sonra ise Merkez Bankası'nın ağustos ayına ilişkin finans dışı firma net döviz pozisyonu verisi takip edilecek. Önceki ay net döviz pozisyonu 162.2 milyar dolar açık vermişti.