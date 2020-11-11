Trump'ın seçimlerdeki utanç verici yenilgisinden mutluyum

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, "Şehitler Günü" münasebetiyle bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Şehitler Günü, Lübnan'da "Ahmed Kasir" adlı İslami Direniş mücahitlerinden birinin, 1982'de Sur kentinde Siyonist işgal güçlerine yönelik istişhad eyleminde 141 siyonisti etkisiz hale getirdiği gündür.

Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında Filistin halkına Siyonist rejim hapishanesindeki Filistinli tutuklu Ebu Vair'in şehit düşmesi dolayısıyla başsağlığı diledi. Ayrıca aylarca süren açlık grevinin ardından esaretten serbest bırakılması nedeniyle Maher el-Akhras'ı da tebrik etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, Şehit Ahmed Kasir'in istişhad eyleminin, Araplar ile Siyonistler arasındaki çatışmanın tarihindeki en büyük istişhad eylemi olduğunu belirterek, "38 yıl önce operasyonun yapıldığı binanın yıkıntıları üzerinde duran Ariel Şaron'un (Dönemin Siyonist Rejjm Başbakanı) umutsuz ve çürük yüzünü bugün hala hatırlıyoruz" dedi.

Bu operasyonun Şehit Ahmed Kasir tarafından gerçekleştirilen büyük bir operasyon olduğunu ifade eden Hasan Nasrullah, direniş yolundaki tüm şehitlerin lütfunu tanıdığını ve takdir ettiğini, bu yönde girişimde bulunan ve adımlar atan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Nasrallah, "Hizbullah'ın [İsrail ile] ilişkileri normalleştirmek istediği iddia ediliyor. Ama gerçek şu ki, bu iddiaların amacı bazı Arap ülkelerinin işgalcilerle ilişkilerini normalleşmeştirme girişimlerini örtmeye yöneliktir." dedi.

İsrail'i gayrimeşru olarak biliyoruz

Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın İsrail konusundaki tutumunun net olduğuna dikkati çekerek, "Biz, bölge halkının ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden bu rejimi gayrimeşru olarak biliyoruz" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim'in Lübnan'la anlaşmazlık içindeki deniz alanlarında petrol ve doğalgaz aradığını ve bu rejimin Lübnan'ın doğal kaynaklara erişimini engellemesi halinde Lübnanlıların da onları engellemeleri gerektiğini vurguladı.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri, işgal altındaki Filistin'deki gelişmelere ve Siyonist Rejim ordusunun Filistin'in kuzeyindeki hareketlerine atıfta bulunarak, "Siyonist düşmanın 2017 ve 2020'de El Celil bölgesi için bir savunma planı başlatması Lübnan'daki İslami Direnişin düşmanı saldırıdan savunma pozisyonuna geri ittiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD başkanlık seçimleri

ABD'deki başkanlık seçimlerine de değinen Seyyid Hasan Nasrullah, "Bu seçimde yaşananlar Amerikan demokrasisi için bir utanç kaynağıdır ve bu sadece Donald Trump değil, Cumhuriyetçi Parti için de geçerli" dedi.

ABD içinde veya dışında hiç kimsenin "bizi Amerikan demokrasisi ile değerlendirmeye" hakkı olmadığını söyleyen Seyyid Hasan Nasrullah, "ABD’deki seçim sonuçları bölgede Hizbullah için için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü ABD'li yetkililerin hepsi İsrail'i desteklemek için birbirleriyle yarışıyorlar. ABD'nin önceliklerinde değişmeyen şeyin İsrail'i desteklemek ve bölgede onu korumak olduğunu herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrullah, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'i şehit etmekle övünen Trump'ın seçimlerde "utanç verici" bir şekilde yenilmesinden şahsen mutlu olduğunu belirterek, "Trump yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en acımasız, cani ve despot hükümettir" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, Trump yönetiminin cani, yolsuz ve suçlu bir rejim olan ABD'nin gerçek yüzünü dünyaya gösterdiğini ifade etti.