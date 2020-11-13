Suudi Arabistan'da bir petrol tesisinin yakınlarında yangın

Suudi Arabistan basınına göre, ülkenin güneybatısındaki Cazan bölgesinde bulunan bir petrol ürünleri dağıtım istasyonunun yakınında yangın çıktı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Husiler tarafından gönderilen patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı 2 teknenin, petrol ürünleri dağıtım istasyonuna ait yüzer boşaltım platformu yakınlarında imha edildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, teknelerin imhası sırasında platformda yangın çıktığı, can ya da mal kaybı yaşanmayan yangının kontrol altına alındığı öne sürüldü.
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