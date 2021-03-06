Nasrullah'tan İslam Devrimi Lideri'ne taşekkür mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, yayınladığı bir mesajda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye direniş cephesinin önemli isimlerinden birisi olan Gazze Ulu Camiî vaizi ve büyük düşünür Kadı Şeyh Ahmed el-Zein'in yaşamını yitirmesi nedeniyle gönderdiği taziye mesajı için teşekkür etti.

Nasrullah'ın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kaybettiğimiz bu azizin yolunu devam etmek ve inandığı hedef ve ideallere ulaşmak üzere sürekli olarak çalışmak için size söz veriyoruz."

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a gönderdiği bir mesajda Lübnan Müslüman Âlimler Derneği Başkanı Şeyh Ahmed el-Zein için başsağlı dileğinde bulunmuştu.