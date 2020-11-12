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12 Kas 2020 13:59

İran'da Hareketü'l-Nidal terör örgütünün elebaşı tutuklandı

İran'da Hareketü'l-Nidal terör örgütünün elebaşı tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, 2018'de Ahvaz'daki terör saldırısını üstlenen Hareketü'l-Nidal (el-Ahvaz hareketi) örgütünün elebaşının tutuklandığını bildirdi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018'de Ahvaz'da terör saldırısı düzenleyen Hareketü'l-Nidal (el-Ahvaz hareketi) örgütü elebaşının tutuklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Hareketü'l-Nidal örgütünün elebaşı son yıllarda Tahran ve Huzistan'da birkaç başka büyük terör saldırısı yapmayı planlamıştır ve son zamanlarda da yeni bir terör saldırısı düzenlemeye çalışıyordu" ifadesine yer verildi.

Açıkalamda ayrıca, "Suudi Arabistan istihbarat servisleri ve Siyonist Rejim tarafından doğrudan desteklenen söz konusu terör örgütü, liderleri için uluslararası hüküm verilmesine rağmen İran'daki terör saldırılarını yönetirdi" denildi.

News Code 1890372
Ruya FEREYDUNI

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