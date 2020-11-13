Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Suudi Arabistan ve Siyonist Rejim'in nükleer faaliyetleri şeffaf olmalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer enerjinin ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesindeki önemli rolü olduğunu vurguladı.

Ajansın ana görevlerinden birinin barışçıl nükleer enerji kullanımınıın arttırılması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Taht Revançi, İran’ın bu alanda yaptığı yatırım ve çabalarla önemli başarılar elde ettiğini ve nükleer enerjiyi elektrik üretimi, tıp, tarım ve sanayide kullandığını ifade etti.

Ajans denetlemelerinin ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanımını etkilemeden yapılması gerektiğini belirten Taht Revançi, “Bu bağlamda, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını sınırlamaya yönelik her türlü girişim reddedilmelidir” dedi.

Nükleer anlaşmayı çok taraflı önemli bir 'başarı' olarak nitelendiren Taht Revançi, “ABD’nin anlaşmadan çıkarak İran’a yasa dışı yaptırımlar uygulaması İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki haklarından yararlanmasını engellemiştir” ifadesini kullandı.

ABD koşulsuz şartsız uluslararası anlaşmalara geri dönmeli

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada ABD’deki başkanlık seçimlerine değinerek, “İlk aşamada İran para transferinin önündeki yaptırımlar ve engeller kaldırılmalı ve ABD yönetimi bu dönemde İran milletine verilen zarardan sorumlu olmalıdır” dedi

Politikacılar değil, Beyaz Saray’ın politikalarının önemli olduğunu belirten Rebii, “Obama yönetimiyle müzakere ederken, aslında Demokrat Parti ile değil, ABD yönetimi ile müzakere ettik. Ancak Trump, rakip partisinin politikalarını reddederek, onların yerine düşmanca politikalar koydu” ifadesini kullandı.

Ali Rebii, İran, ABD'nin yürüttüğü politikayı, yaklaşımını ve eylemlerini takip edeceğini ve buna göre gereken politikalar benimseyeceğini söyledi.

Rebii, önceki ABD yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal etmesine atıfta bulunarak, “Bu ülkenin gelecekteki yönetimi, önceki yönetimin ihlal ettiği tüm anlaşmalara dikkat etmeli ve bu anlaşmalara geri dönmelidir” şeklinde konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, “Suudi Arabistan’ın nükleer faaliyetlerine dair yayınlanan raporlara göre, bu ülke eğer barışçıl bir nükleer programını takip etmek istiyorsa, şeffaf bir şekilde hareket etmeli ve UAEA’nin faaliyetlerini denetlemesine izin vermelidir” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca Siyonist Rejim’in henüz, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) katılmadığını ve temel faaliyetlerini denetlemeyi reddettiğini belirterek, ajansın bu konuyu bağımsız ve profesyonel bir yaklaşımla ele alması gerektiğini vuguladı.

Ruhani: Azami baskının dönemi bitmiştir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen ulusal eğitim ve sağlık projelerinin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, sağlık personelini koronavirüs salgınıyla mücadeledeki çabalarından dolayı takdir etti.

Ruhani, İran üzerindeki yaptırımlara dikkati çekerek,"Ulusal birlik ve Yüce Liderimiz Ayetullah Hamanei'nin önderliği sayesinde yaptırımların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Ruhani sözlerine "Günümüz dünyasında Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm belirti ve bulgular dünyanın azami baskının işe yaramadığını ve yolun sonuna geldiğini farkettiğini gösteriyor ve İran milleti direnişin gölgesinde çabalarının sonucuna tanık olacak" ifadesini ekledi.

İran'da 541 bin 566 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 457 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 517 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 121'e, vaka sayısının da 726 bin 585'4 çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 614'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 541 bin 566'ya ulaştığı bilgisini verdi.