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21 Eylül 2019 - 18:17

'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de tutuklandı

'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis operasyonuyla yakalanan IŞİD infazcısı Muhammed Ramadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sputnik'te yer alan haber göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Ramadan'ın İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Ramadan'ı yakaladı.

Gözaltına alınan IŞİD zanlısı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

IŞİD'ci Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce göçmen grubunun arasına karışarak Türkiye'ye giriş yaptığı, ardından İzmir'e gidip Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi.

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurtdışına geçmek için yasadışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğunun belirlenmesinin ardından operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

News Code 1881327

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