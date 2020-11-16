İran: IKBY'nin kalkınmasına yardım etmeye hazırız

İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, Süleymaniye merkezli SNN TV kanalına verdiği röportajda, İran-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ilişkilerini değerlendirdi.

Şuşteri, İran ve Irak Cumhurbaşkanlarının iki ülke arasında yıllık ticaret hedefinin 20 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

İran-IKBY ticari ilişkilerine dair Şuşteri, "İki tarafın aldığı tedbirler sayesinde korona döneminde de ticari işlemler devam etti. Sınır kapılarındaki ticari geçişler sağlık protokollerine uygun olarak sürüyor." ifadesini kullandı.

Şuşteri, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerine açılan İran'ın Pervizhan ve Başmak Sınır Kapısı'nın ticaret açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bunlara ilave olarak Şuşteri, "İran İslam Cumhuriyeti, Halepçe'ye yapılan kimyasal saldırı, Enfal katliamı ve terör örgütü IŞİD ile mücadele gibi zor dönemlerde Kürt halkının yanında yer aldığı gibi IKBY'nin refah ve kalkınma döneminde de onların yanında durmaya hazırdır." diye konuştu.

İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.