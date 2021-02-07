Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak kararıyla bugün IKBY'de yüz yüze eğitim başladı.

Yeni tedbirlere göre sınıfta maske takılacak ve öğrenciler ile öğretmenler arasında mesafe kurallarına uyulacak.

Her okulda denetim kurulu kurulacak ve bir sağlık çalışanı mesai süresi içerisinde gözetim yapacak.

Eğitim Bakanlığının kararına göre, her okulda 5’ten fazla öğrenci koronavirüse yakalanırsa okulun kapısına mühür vurulacak.

Sınıflarda her öğrenci tek masa kullanacak ve öğretmenler de zorunlu olarak maske takacak. Koronaya yakalanan öğretmenler evde karantinaya alınacak ve sağlık raporu aldıktan sonra eğitimine başlayacak.

Köy okullarında da haftada 3 gün eğitim verilecek.

Kaynak: Rudaw