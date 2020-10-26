IKBY ile olan Pervizhan Sınır Kapısı yolcular için açıldı

Kasr-ı Şirin Valisi Muradali Tatar, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan Pervizhan Sınır Kapısı’nın yolcu ve yaya girişi için yeniden açıldığını duyurdu.

Tatar, sınır kapısında karşılıklı yolcu geçişlerin hijyen kuralları çerçevesinde yapılacağını bildirdi.

Daha önce İran ile Irak arasındaki sınır kapıları aşamalı olarak ticari faaliyetler için açılmıştı.

İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.