Türkmenistan'dan korona tedbiri: Özel hastane açıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, hastanenin açılışına katılarak, ülkesinde "önleyici tedbirler sayesinde bugüne kadar koronavirüs vakası görülmemesini" büyük başarı olarak niteledi.

İsveç yapımı suni solunum cihazlarıyla donatılan 200 yataklı hastanede bir dizi "solunum yolundaki bulaşıcı hastalıkların" ve "havadaki damlacıklarla bulaşan hastalıkların" tedavi edebildiği belirtildi.

Türkmenistan, salgından kurtulmuş olduğunu iddia etse de, yetkililer yine de havadaki yüksek "toz" konsantrasyonları nedeniyle son aylarda halkı koruyucu maske takmaya çağırdı.

Halka açık etkinlikler düzenleniyor

Ülke yabancılara sınırları kapattı, tren ve otobüs bağlantılarını kısıtladı ve restoranların, ibadethanelerin ve çoğu mağazanın faaliyetlerini sınırladı.

Türkmenistan'da son aylarda sağlıklı yaşam tarzını desteklemek için büyük bir bisiklet geçişi de dahil olmak üzere halka açık birçok etkinlik düzenlendi.

Dünyada yalnızca Türkmenistan, Kuzey Kore ve Pasifik'teki bazı adalar, koronavirüs salgınından kurtulduklarını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Temmuz ayında Türkmenistan'da artan sayıda "zatürre" olduğu haberlerinden endişe duyduğunu açıkladı ve yönetime "Covid-19 varmış gibi" önlemler almasını tavsiye etti.

Orta Asya Türkmenistan hariç diğer ülkeler koronavirüs salgınını kontrol altına almakta büyük zorluklar yaşadığını duyurdu.

Kaynak: Euronews