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16 Kas 2020 10:23

Boris Johnson yine koronavirüse yakalandı

Boris Johnson yine koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantina altına girdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Johnson'ın, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, COVID-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve bu nedenle kendisini izole etmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir COVID-19 belirtisi taşımadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisinden devam edeceği kaydedildi.

Johnson 27 Mart'ta da koronavirüse yakalanmıştı

Kaynak: Milli gazete

News Code 1890458

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