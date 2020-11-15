İran'da 558 bin 818 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 543 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 493'e, vaka sayısının da 762 bin 68'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 666'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 558 bin 818'e ulaştığı bilgisini verdi.