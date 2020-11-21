Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son gelişme

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret eden Akar, burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır." diye konuştu.

Bazı Batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

"Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde, Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde, göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı.Bütün dünya bunu gördü fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil."

Kaynak: Euronews