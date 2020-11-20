Gürcistan’da silahlı bir adam 9 kişiyi rehin aldı

Sputnik'te yer alan habere göre, Gürcistan’da yayın yapan Rustavi 2 televizyonu, Tiflis’teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren bir kişinin içeridekileri rehin aldığını duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 9 kişinin rehin alındığını bildirdi.

Görgü tanıkları el bombaları olan 5 saldırgan olduğunu ifade etti.

Tiflis Polis Müdürü Vazha Siradze, “Polis olay yerine sevk edildi. Edindiğimiz bilgilere göre, 9 rehin ve 1 saldırgan var” dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ‘soygun’ ve ‘yasadışı olarak silah taşımak’ başlıkları altında soruşturma başlattı.

Polis, rehinelerin can güvenliği için tüm televizyonlardan olay yerinden canlı yayını kesmelerini istedi.

Olay yerinden 200 metre uzaklıkta bir polis karakolu bulunuyor.

Diğer yandan yaklaşık 1 ay önce Zugdidi kentindeki Gürcistan Bankası şubesinde silahlı bir saldırgan 40’tan fazla kişiyi rehin almıştı. 500 bin dolar talep eden ve kaçmayı başaran saldırgan kayıplara karışmıştı.