Siyonist Rejim Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Cabiriyyat mahallesine baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, Siyonist Rejim güçlerinin mahalledeki birçok evde arama yaptığını ve bir kreşin de İsrail güçlerinin baskınına maruz kaldığını söyledi.

Çıkan olayda bir Filistinlinin plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralandı, bir Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle sık sık işgal altındaki Batı Şeria’nın kent ve beldelerine baskın düzenliyor.