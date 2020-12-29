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29 Ara 2020 16:03

Siyonist güçlerine ait bir İHA düştü

Siyonist güçlerine ait bir İHA düştü

İşgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İşgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Temmuz ayında işgal rejimi orduya ait bir insansız hava aracının Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıklamıştı.

News Code 1891434

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