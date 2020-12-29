Siyonist güçlerine ait bir İHA düştü

İşgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
Temmuz ayında işgal rejimi orduya ait bir insansız hava aracının Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıklamıştı.
İşgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
İşgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
Temmuz ayında işgal rejimi orduya ait bir insansız hava aracının Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıklamıştı.
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