Perinçek: Demirtaş darbe yapılırsa tahliye edilir

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesini gerektiğini söylemesinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bütün bunlar Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu, bizden önce onları merak ediyorum" demişti.

Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin İstanbul İl Merkezi'nde yaptığı şu açıklamada Akşener'in sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Sayın Akşener'in şunu sorması lazım: 'Mahkeme ne diyecek?' Bunlar yargının konusudur. Bu noktada benim ne söyleyeceğim değil hâkimlerin ne söyleyeceği önemli. Akşener'in Türkiye’nin anayasa geleneğini öğrenmesi gerekiyor. Tabii Selahattin Demirtaş'ı ayırmak lazım. Demirtaş hakkında hüküm var. Diğer davalardan da yargılanıyor. ‘Demirtaş'ı tahliye edecekler’ diyorlar. Türkiye'de bir darbe yapılır, anayasa ortadan kaldırılmaya çalışılırsa ancak o zaman Selahattin Demirtaş tahliye edilir. Onun için Demirtaş için tahliye talebi bir gevezeliktir. Çünkü anayasamızın önemli hükümlerinden biri, yürümekte olan soruşturma ve kovuşturmalara müdahale olamaz. Bu yargının işidir. Türkiye'de Biden tayfası bu tür işlere burunlarını sokuyorlar. Arınç'la benzer sözler söylemem mümkün değil. Akşener de aynı şekilde bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış.”

'Erken seçim çağrısı, sokak hareketleri planının bir parçasıdır'

Perinçek, erken seçim isteyenleri de sokak hareketleri planlayanların parçası olmakla suçladı: "Erken seçime kim karar verecek? CHP ve Biden vermeyecek. Erken seçim kararını iktidar alabilir. Biden'ın yıkmak istediği iktidar neden erken seçim istesin! Meclis’te AK Parti ve MHP oyları zaten çoğunlukta. Erken seçim çağrısı, sokak hareketleri planının bir parçasıdır. Devamında ‘iktidar seçime gitmiyor, Anayasa gayrimeşru. Bunların devrilmesi gerekir’ diyecekler.”