Bülent Arınç'ın istifa sürecinin perde arkası

AKP kurucularından Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla yaptığı görüşmede, "Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Arınç arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.

Selvi yazısında, "Randevu talebi Arınç’tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, 'Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım' diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor. Arınç, 'İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim' diyor. Cumhurbaşkanı, 'Peki o zaman” diye karşılık veriyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan’ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor."

Ne olmuştu?

Bülent Arınç, dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

Arınç istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Kurul üyeliği görevinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini kaydeden Arınç, "Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.