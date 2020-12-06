İran'ın kuzeybatısında silah kaçakçılığı operasyonu

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstihbarat Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletinde yapılan iki başarılı operasyonda, uluslararası uyuşturucu madde, mühimmat ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Oprerasyonlarda iki yabancı uyruklu şahıs tarafından yönlendirilen örgütün İran'daki lideri ile 3 kişi yakalandı ve 520 kilogram eroin ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Yazılı açıklamada, "İcra edilen iki operasyonda sınır köylerinde büyük silah depoları tespit edildi. 500'den fazla tabanca, av tüfeği, manivelalı tüfek ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi." belirtildi.