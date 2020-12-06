  1. Siyaset
6 Ara 2020 15:24

İran'ın kuzeybatısında silah kaçakçılığı operasyonu

İran'ın kuzeybatısında silah kaçakçılığı operasyonu

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstihbarat Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletinde yapılan iki başarılı operasyonda, uluslararası uyuşturucu madde, mühimmat ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Oprerasyonlarda iki yabancı uyruklu şahıs tarafından yönlendirilen örgütün İran'daki lideri ile 3 kişi yakalandı ve 520 kilogram eroin ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Yazılı açıklamada, "İcra edilen iki operasyonda sınır köylerinde büyük silah depoları tespit edildi. 500'den fazla tabanca, av tüfeği, manivelalı tüfek ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi." belirtildi.

News Code 1890946

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler