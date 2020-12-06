İran'da gezilecek yerler: Elengdere Ormanı

Ormanların temiz havası, büyüleyici atmosferi her zaman zihinsel ve psikolojik sağlıkta olumlu etkiye sahiptir ve doğa severlerin ilgisini çekmektedir.

İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bulunan Elengdere Ormanı ülkenin en güzel ormanlarından biridir. Bu orman dünyanın en eski ormanları olarak kabul edilen Hirkani Ormanları’nın küçük bir parçasıdır.

Hirkani Ormanları, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde ve Hazar Denizi'nin güney kıyılarına yakın 55 bin 000 kilometrekare bir alanı kapsayan ve içinde yemyeşil ovaların ve dağ ormanlarının bulunduğu bir alandır. Hirkani Ormanları, 2019 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne geçmiştir.

Yeşil bitki örtüsü şeklinde etkileyici bir güzelliğe sahip Elengdere Ormanı sonbahar mevsiminde muhteşem doğası ve büründüğü sarı, turuncu ve kırmızı renkleriyle ayrı güzelleşiyor.

Yaklaşık 185 kilometrekarelik bir alana sahip olan orman Gülistan eyaletinin yönetim merkezi Gorgan kentine 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.