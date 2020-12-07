Trump'ın özel avukatı koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.

Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Dünya gazetesi