Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran ABD'nin Yemen Büyükelçisini yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı bir açıklamada, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Christofer Hensel’in Yemen’deki insani krizdeki rolünden dolayı yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD’nin Yemen Büyükelçisinin Yemen’de savasa öncülük etme ve bu ülkenin masum halkını öldürme, saldırgan koalisyonuna silah, mali ve siyasi destek sağlama, Yeme halkına karşı zalimce yaptırımları sürdürme ve bu ülkenin bölünmesinin yanı sıra Yemen krizinin siyasi çözümünü engellemedeki rolüne değinen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD'nin Yemen Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan ‘Bölgede insan hakları ihlalleri ve ABD’nin maceracı ve terör eylemleri ile mücadele yasası’ uyarınca yaptırımlar listesine alınıyor.

Bu tarihten (9 Aralık) itibaren, Christopher Hansel, ‘Bölgedeki insan hakları ihlalleri ve ABD’nin maceracı ve terör eylemleri ile mücadele yasası’nda belirtilen sonuçlara ve şartlara tabi tutulacak ve ilgili tüm makamlar kanun uyarınca uygun önlemler ve kararlar alacaktır.''

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu’ya yaptırım uygulama kararı aldığı bildirilmişti.

Haf-Herat demiryolu İran-Afganistan ilişkisini güçlendirecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah saatlerinde video konferan yöntemiyle düzenlenen Haf-Herat demiryolunun açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de katıldığı törende yaptığı konuşmada, iki komşu ülke olan İran ve Afganistan’ın ortak tarihi ve kültürel ilişkilerine değinerek, “Bugün İran- Afganistan ilişkilerinde tarihi bir gündür. Bugün Haf-Harat demiryolu iki ülkenin halkı arasındaki ilişkileri güçlendirecektir” dedi.

Afganistan halkı ve hükümetinin yanındayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade attığı bir tweette Haf-Herat demiryolunun açılışına değinerek, “İran- Afganistan ilişkileri bölgede iki komşu arasındaki iyi ilişkilerin bir örneğidir” dedi.

Hatipzade’nin attığı tweette şu ifade kullanıldı:

“Bugünün büyük adımı: Haf-Herat demiryolu”

Hatipzade’nin paylaşımında ilaveten, “Dost ve kardeş ülke Afganistan’da istikrar ve gelişme sağlanması için bu ülkenin halkı ve hükümetinin yanındayız” denildi.

İran'da 778 bin 160 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 403 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 496'ya, vaka sayısının da 1 milyon 83 bin 23'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 768'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 778 bin 160'a ulaştığı bilgisini verdi.