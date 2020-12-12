  1. Türkiye
12 Ara 2020 20:31

Zarif ile telefonda görüşen Çavuşoğlu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduğu şiirde İran'ı ima etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduğu şiirde İran'ı ima etmedi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiire yönelik İran'ın tepkisi ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bugün akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

İran ile Türkiye arasındaki yakın ve dostane ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, Bakü’de okuduğu şiirin hassasiyetinden haberdar olmadığını ve söz konusu şiirin sadece Laçın ve Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Zarif de bu görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran üst düzey yetkilileri arasındaki samimi ilişkilerin önemine vurgu yaparak ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında geliştirilmesini temenni etti.

News Code 1891085

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