Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduğu şiirde İran'ı ima etmedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bugün akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

İran ile Türkiye arasındaki yakın ve dostane ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, Bakü’de okuduğu şiirin hassasiyetinden haberdar olmadığını ve söz konusu şiirin sadece Laçın ve Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Zarif de bu görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran üst düzey yetkilileri arasındaki samimi ilişkilerin önemine vurgu yaparak ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında geliştirilmesini temenni etti.