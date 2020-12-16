ABD'nin nükleer patlama testi yapma niyetinden endişe duyuyoruz

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) konulu oturumda konuşma yaptı.

Garipabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasından yana olduğunu vurgulayarak, “Nükleer silahların ve diğer nükleer patlama denemelerinin durdurulmasının ve aynı zamanda bu tür silahların gelişimini sona erdirmenin, nükleer silahsızlanma yolunda atılması gereken ilk adım olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Garipabadi, “CTBT Antlaşması hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi için nükleer silah sahibi devletlerin nükleer silahsızlanma kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen uyması şarttır” ifadesini kullandı.

ABD’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT) ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) konusunda yıkıcı bir tavır sergilediğini belirten Garipabadi, bu ülkenin nükleer patlama testi yapma niyetinden derin endişe duyduğunu açıklayarak, bunun uluslararası silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmaları ve düzenlemeleri ve dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliği de ciddi şekilde baltalayacağına inandıklarını söyledi.

İranlı yetkili ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ını imzalamamasını eleştirerek, bu ülkeden bir an evvel söz konusu antlaşmayı imzalamasını istedi.